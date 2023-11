Gerhard Schneider als Präsident des DRK in Thüringen gewählt

Mehr zum Thema

Warnstreik im Einzelhandel: 200 Menschen bei Kundgebung Im Tarifkonflikt des Einzelhandels hat die Gewerkschaft Verdi erneut Beschäftigte in Thüringen zum Warnstreik aufgerufen. Etwa 200 Menschen versammelten sich am Freitag zu einer Kundgebung auf dem Erfurter Anger, wie die Polizei mitteilte. In der Woche zuvor war die sechste Tarifrunde für die rund 270.000 Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in Leipzig ergebnislos zu Ende gegangen. Die Gewerkschaft spricht von inzwischen über 60 Streiktagen in Thüringen.