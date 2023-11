Geraerts vor Düsseldorf-Spiel: „Das bestmögliche Szenario“

Mehr zum Thema

Unfall mit illegalem Feuerwerk: Angeklagter gesteht Rund zwei Jahre nach dem Tod eines Mannes bei der Explosion eines Feuerwerkskörpers in Hennef bei Bonn hat ein 21-Jähriger vor dem Berliner Landgericht den Verkauf der illegalen Pyrotechnik gestanden. Er bedauere die Folgen sehr und er habe sich so etwas nicht vorstellen können, erklärte der Angeklagte am Donnerstag zu Prozessbeginn.

Reul: Daten und Schriften bei Verdächtigen beschlagnahmt Bei den Durchsuchungen gegen die islamistische Hamas und das palästinensische Netzwerk Samidoun haben Ermittler in Nordrhein-Westfalen Datenmaterial, Bücher und Schriften sichergestellt. Der Inhalt werde nun ausgewertet, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf. Etwa 90 Polizeikräfte hätten am Morgen die Wohnungen eines 50-Jährigen in Münster und eines 48-Jährigen in Bochum durchsucht.