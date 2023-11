Gera am stärksten von Unwetterschäden betroffen

Unwetter haben in den vergangenen Jahrzehnten für immense Schäden in Thüringen gesorgt. Besonders stark betroffen war neuen Zahlen zufolge vor allem Ostthüringen.

Gebäude in Gera sind in den vergangenen Jahrzehnten besonders stark durch Hochwasser, Sturm und Hagel beschädigt worden. Von 2022 bis 2021 seien im Stadtkreis durchschnittlich rund 5400 Euro Schaden pro Gebäude durch Unwetter entstanden, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Dienstag mitteilte. Unter anderem das Hochwasser im Jahr 2013 brachte immense Schäden.

Im Altenburger Land betrug die durchschnittliche Schadensumme den Versicherern zufolge 4000 Euro, im Landkreis Greiz waren es 3200 Euro. Auch in Greiz verursachte das Juni-Hochwasser 2013 hohe Schäden, pro betroffenem Haus waren es laut GDV im Schnitt 32.700 Euro und damit so viel wie in keinem anderen Landkreis.