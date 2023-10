Geplanter Umsturz: Terror-Verdächtige äußern sich nicht

Mehr zum Thema

Ursache nach Absturz von Leichthubschrauber weiter unklar Nach dem Absturz eines zweisitzigen Leichthubschraubers in der Vulkaneifel ist die Unfallursache weiter unklar. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch auf Nachfrage mitteilte, können weder ein technischer Defekt noch ein medizinischer Notfall bei dem Piloten ausgeschlossen werden. Es wird in alle Richtungen ermittelt, so die Sprecherin. An den Ermittlungen sei auch die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung beteiligt.