Geplanter „Solar-Euro“ für Kommunen ist teils umstritten

Mehr zum Thema

Mehrere Brandstiftungen in Rheinsberg Nach dem Brand eines leerstehenden Gebäudes in Rheinsberg (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) geht die Polizei von Brandstiftung aus. Der Brand sei auf den Umgang mit offenem Feuer zurückzuführen, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Nord am Donnerstag mit. Das Feuer war in der Nacht zum Mittwoch ausgebrochen.