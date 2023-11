Geplante Solidaritätsdemo für AfD-Politiker Halemba abgesagt

Mehr zum Thema

Schalke stoppt befreundete Nürnberger mit spätem Siegtor Der vom neuen Trainer Karel Geraerts beflügelte FC Schalke 04 hat mit einem Last-Minute-Sieg den 1. FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga auf dem Weg nach oben abrupt ausgebremst. Danny Latza köpfte am Samstag in der 89. Minute nach einem Freistoß das Tor zum 2:1 (1:0) für die Gäste, die unter dem Belgier im dritten Punktspiel den zweiten Erfolg nacheinander bejubelten. Dominick Drexler hatte Schalke in der 36. Minute in Führung gebracht. Florian Flick glich gegen seinen Ex-Verein aus (47.). In der zweiten Hälfte waren die Nürnberger das bessere Team, konnten ihre Torchancen aber nicht verwerten.