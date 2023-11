Geothermie: Großes Potenzial für Wirtschaft und Umwelt

Mehr zum Thema

Abgeordneter verlässt Brandenburger Freie-Wähler-Fraktion Der Abgeordnete Philip Zeschmann hat überraschend die Fraktion von BVB/Freie Wähler im Brandenburger Landtag verlassen und so die Zukunft der Fraktion infrage gestellt. Den Schritt kündigte er am Montag in einer Mitteilung an. Zeschmann, der unter anderem verkehrspolitischer Sprecher der Fraktion war, ist seit 2019 Abgeordneter im Landtag. Mit dem Austritt ist die Zukunft der Freie-Wähler-Fraktion möglicherweise offen.

Verband: Langstreckenflüge vom BER oft nicht wirtschaftlich Die geringe Anzahl von Langstreckenflügen vom Hauptstadtflughafen BER hat aus Sicht des Bundesverbandes der Deutschen Fluggesellschaften wirtschaftliche Gründe. Die Nachfrage und damit das Potenzial, Langstreckenflüge wirtschaftlich sinnvoll auszulasten, ist in der Hauptstadtregion nicht groß genug, sagte Michael Engel, Geschäftsführer des Verbandes, am Montag in Potsdam. Dieser Aspekt komme aus Sicht des Verbandes in der Diskussion meist zu kurz.