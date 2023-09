Georg-Philipp-Telemann-Preis 2024 für Flötisten Kuijken

Mehr zum Thema

CDU-Chef Schulze fordert Obergrenze für Flüchtlinge Sachsen-Anhalts CDU-Chef Sven Schulze hat eine Obergrenze für Flüchtlinge gefordert. Kommunalpolitiker aller Parteien kritisieren, dass sie mit den Aufnahmekapazitäten absolut am Ende sind, sagte Schulze der Magdeburger Volksstimme am Mittwoch. Ich verstehe nicht, warum die Bundesregierung das nicht sehen will. Schulze, der auch Wirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt ist, will am kommenden Wochenende beim Landesparteitag der CDU erneut für den Vorsitz der Partei kandidieren.

Schwerer Unfall bei Blankenheim - drei Frauen gestorben Bei den drei Toten nach einem schweren Autounfall bei Blankenheim (Landkreis Mansfeld-Südharz) handelt es sich um drei Frauen - zwei 61-Jährige und eine 82-Jährige. Ein 83 Jahre alter Mann war bei dem Unfall am Dienstag schwerst verletzt in eine Klinik geflogen worden, wie die Polizei Halle am Mittwoch mitteilte. Ein 49 Jahre alter Mann wurde demnach leicht verletzt.