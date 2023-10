Genügend Bewerber für Schöffenamt an Amtsgerichten

Mehr zum Thema

Vertragsauflösung: Olympia-Zweiter Bircevic verlässt den MBC Das Kapitel Stefan Bircevic ist beim Basketball-Bundesligisten Syntainics MBC schon wieder beendet. Der Club aus Weißenfels und der Serbe einigten sich am Montag auf eine vorzeitige Vertragsauflösung. Der 33-Jährige laboriert derzeit an einer Knieverletzung und werde laut MBC zeitnah in seine Heimat zurückkehren. Der Tabellenletzte der Bundesliga sondiert bereits den Markt, um einen Ersatz zu verpflichten.

Von Angern: Kein Fraktionsmitglied geht zu Wagenknechtpartei Die Vorsitzende der sachsen-anhaltischen Linken-Landtagsfraktion, Eva von Angern, erwartet keine Wechsel in die angekündigte neue Partei von Sahra Wagenknecht. Kein Mitglied meiner Fraktion wird zur Wagenknechtpartei gehen, erklärte von Angern am Montag auf Anfrage. Unser Bezugspunkt bleiben die Menschen in Sachsen-Anhalt. Für diese machen wir Politik im Landtag. Die uninspirierte Politik der Landesregierung lässt die Menschen allein, die im Besonderen von der hohen Inflation betroffen sind. Hier wollen wir als Linksfraktion helfen. In Sachsen-Anhalt regiert eine Koalition aus CDU, SPD und FDP.