Genehmigungsverfahren für mehr als 120 Windräder

Altersrenten im Osten weiterhin niedriger als im Westen Mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung sind die durchschnittlichen gesetzlichen Altersrenten im Osten Deutschlands nach wie vor niedriger als im Westen. Das geht aus einer Aufstellung des Bundesarbeitsministeriums hervor, die den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstag) und auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach lag die durchschnittliche ausgezahlte Altersrente nach 40 oder mehr Versicherungsjahren in den ostdeutschen Bundesländern Ende des Jahres 2022 bei 1329 Euro pro Monat, in den westdeutschen Bundesländern waren es 1499 Euro.

Drei Verletzte bei Unfall mit Polizeiwagen auf Einsatzfahrt Beim Zusammenstoß eines Streifenwagens der Polizei mit einem Auto sind in Erfurt drei Menschen leicht verletzt worden, darunter eine Polizistin. Der Polizeiwagen war in der Nacht zu Dienstag auf einer Einsatzfahrt, wie ein Sprecher sagte. Außerdem wurden ein 45-jähriger Mitfahrer und eine 31-jährige Mitfahrerin in dem anderen beteiligten Auto verletzt. Der Sachschaden wurde auf 75.000 Euro geschätzt. Ob das Polizeiauto Blaulicht und Sirene eingeschaltet hatte, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.