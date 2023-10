Genderless ist chic: Die lässigsten Looks zum Nachstylen

Ein androgyner Look baut meist auf Farben wie Schwarz und Weiß auf – ein Farbklecks hier und da peppt das Outfit zusätzlich auf. Eine enge Hose zusammen mit einem oversized Blazer und einem weiten Shirt wirken fast wie ein Anzug und schaffen einen kühlen und kontraststarken Look. Bei der Wahl des Oberteils bietet sich ein U-Boot-Ausschnitt an. Diese Form des Halsausschnittes eignet sich am besten für den androgynen Look, da es eine perfekte Mischung beider geschlechtertypischen Ausschnittformen darstellt.