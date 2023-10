„Gemischtes Doppel“: Ausstellung ehrt zwei Künstlerpaare

Mehr zum Thema

Fachwerkhaus steht in Flammen: Rund 300.000 Euro Schaden Beim Brand eines unbewohnten Fachwerkhauses in Bad Arolsen ist am frühen Mittwochmorgen ein Schaden von rund 300.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei dem Feuer im Stadtteil Mengeringshausen niemand verletzt. Ein Mann hatte am frühen Morgen die Leitstelle darüber informiert, dass er Brandgeruch wahrgenommen und Feuerschein in dem Fachwerkhaus gesehen habe.

Polizei sucht Autofahrer nach Unfall mit Verletzten Nach einem Frontalzusammenstoß mit Verletzten auf einer Landesstraße im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis sucht die Polizei nach dem Fahrer eines der beteiligten Autos. Möglicherweise sei auch er bei dem Unfall am späten Dienstagabend zwischen Willingshausen-Wasenberg und Schwalmstadt-Treysa verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei waren zwei Autos in einer leichten Linkskurve frontal zusammengestoßen.