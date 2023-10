Gemischte Bilanz zur hessischen Kartoffelernte

Mehr zum Thema

Endspurt im Wahlkampf - Gegendemos bei Weidel-Auftritt Zahlreiche Parteien in Hessen starten an diesem Samstag in den Endspurt ihres Wahlkampfs. Dafür bieten sie einen Tag vor der Abstimmung über den neuen Landtag in Wiesbaden teilweise erneut Bundesprominenz auf. So tritt beispielsweise SPD-Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser zusammen mit SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert an diesem Samstag in Marburg (14.00 Uhr) auf. Vorher hat sich Faeser schon in Kassel (10.00 Uhr) angekündigt.

Darmstadt will nach erstem Sieg auch in Augsburg punkten Aufsteiger Darmstadt 98 will im Gastspiel beim FC Augsburg weitere Punkte in der Fußball-Bundesliga einfahren. Nach dem ersten Sieg in dieser Saison gegen Werder Bremen (4:2) trüben nur einige Personalsorgen die gute Stimmung vor der Begegnung beim Tabellennachbarn am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Kapitän Fabian Holland, Braydon Manu, Klaus Gjasula und Christoph Zimmermann sind angeschlagen. Definitiv fehlen wird Emir Karic wegen eines Muskelfaserrisses. Selbst Cheftrainer Torsten Lieberknecht blieb vom Verletzungspech nicht verschont. Der 50-Jährige erlitt beim Zeigen einer Trainingsübung einen Muskelfaserriss, wird aber trotzdem an der Seitenlinie stehen. Mit einem Sieg würden die Hessen in der Tabelle an den Augsburgern vorbeiziehen.