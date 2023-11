Gemeinde will Gründe für Erhalt der Bäderbahn vorstellen

Mehr zum Thema

Rund 1100 Beschäftigte bei Warnstreiks an Unikliniken Tausende Beschäftigte der Unikliniken in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind am Freitag für höhere Löhne auf die Straße gegangen. Laut der Gewerkschaft Verdi waren in beiden Bundesländern rund 1100 Menschen am Warnstreik beteiligt. Die Gewerkschaft hatte im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder bundesweit dazu aufgerufen, an den Unikliniken die Arbeit niederzulegen.