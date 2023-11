Gemeinde-Bürgermeister: Lage in Vieritz beunruhigend

Mehr zum Thema

Person mit Kind schießt auf Polizei und verschanzt sich Eine bewaffnete Person hat sich mit einem Kind in einem Wohnhaus verschanzt und schießt auf Polizisten. Ein Spezialeinsatzkommando war wegen des Verdachts auf Kindeswohlgefährdung angerückt. In der Nacht kommt das Kind frei - der Einsatz dauert aber an.

Mann auf Bernauer Straße angeschossen und schwer verletzt Durch einen Schuss ist am Freitagabend mindestens ein Mann in Berlin-Mitte schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. Der Angeschossene sei ins Krankenhaus gebracht worden. Zu den genauen Hintergründen wurde zunächst nichts bekannt. Medienberichte, wonach ein Unbekannter an der Bernauer Straße Ecke Strelitzer Straße auf zwei Männer geschossen und beide verletzt haben soll, bestätigte die Polizei zunächst nicht.