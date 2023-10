Gema-Streit: Weihnachtsmärkte bald ohne „Last Christmas“?

Mehr zum Thema

Lastwagen kommt von Fahrbahn ab: A45 stundenlang gesperrt Ein Lastwagen ist am Montagabend auf der Autobahn 45 im Lahn-Dill-Kreis von der Fahrbahn abgekommen und hat damit für eine stundenlange Sperrung gesorgt. Etliche Liter Dieselkraftstoff seien ausgelaufen, teilte die Polizei in der Nacht zum Dienstag mit. Warum der 54 Jahre alte Fahrer mit seinem Wagen zwischen dem Wetzlarer Kreuz und der Anschlussstelle Wetzlar-Ost in Richtung Süden von der Fahrbahn abkam, blieb zunächst unklar. Der Mann wurde den Angaben zufolge leicht verletzt.

Städel informiert über neue Ausstellung Das Frankfurter Städel-Museum stellt an diesem Dienstag (11.00 Uhr) seine neue Ausstellung Holbein und die Renaissance im Norden vor. Bereits jetzt steht fest, dass in der Schau unter anderem Werke von Hans Holbein dem Jüngeren, Hans Holbein dem Älteren, Hans Burgkmair, Albrecht Dürer sowie weiteren berühmten Künstlern gezeigt wird. Zudem wird nach mehr als zehn Jahren erstmals wieder die meisterhafte Holbein-Madonna in Frankfurt zu sehen sein. Die Ausstellung startet am kommenden Donnerstag (2. November) und wird bis zum 18. Februar 2024 laufen.