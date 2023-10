Dieses Prozessende ist für Riads Eltern ein Schlag ins Gesicht!

Freispruch – so lautet das Urteil im Prozess um den tragischen Tod des zweijährigen Riad in einer Mini-Kita in Gelsenkirchen. Nach der Verkündung war seine Mutter fassungslos und konnte sich nicht mehr beherrschen: Laut schreiend ging sie noch im Gerichtsaal auf eine der Frauen los, der sie ihren kleinen Sohn anvertraut hatte.