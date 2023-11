Geldstrafe für Lok Leipzig nach Ausschreitungen

Fußball-Regionalligist 1. FC Lok Leipzig kommt das Fehlverhalten seiner Fans im DFB-Pokalspiel der 1. Runde gegen Eintracht Frankfurt (0:7) teuer zu stehen. Am Dienstag verurteilte das DFB-Sportgericht die Sachsen zu einer Geldstrafe in Höhe von 25.000 Euro. Das Gericht ahndete damit das Abbrennen und Werfen von Pyrotechnik vor und während der Partie, was in der zweiten Halbzeit schließlich zu einer fast 15-minütigen Spielunterbrechung führte. 8300 Euro kann der Verein für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum Saisonende nachzuweisen ist. Lok hat dem Urteil bereits zugestimmt.