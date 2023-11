Geldautomatensprengung im Landkreis Ahrweiler

Mehr zum Thema

Hotel nach Brand in Handyladen evakuiert: 20 Verletzte Beim Brand eines Handyreparaturladens in Worms haben in der Nacht zum Mittwoch nach ersten Erkenntnissen mindestens 20 Menschen eine Rauchgasvergiftung erlitten. Die Menschen befanden sich überwiegend in einem nahe gelegenen Hotel, das aufgrund der starken Rauchentwicklung evakuiert werden musste, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Drei Menschen kamen in ein Krankenhaus. Insgesamt wurden 42 Menschen aus dem Hotel evakuiert und vorläufig in einem örtlichen Amtsgericht untergebracht. Der Handyreparaturladen brannte den Angaben zufolge komplett ab. Zur Ursache des Feuers und Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden.