Geldautomat in Sprockhövel gesprengt - Täter auf der Flucht

Doppelausstellung mit Avantgarde-Kunst in Hagen Große Namen und teilweise noch nie in Deutschland gezeigte Werke: Eine Doppelausstellung gibt spannende Einblicke in die Avantgarde-Kunst aus Frankreich, Belgien, Deutschland, Russland und der Ukraine ab Anfang des 20. Jahrhunderts. Gut 80 Werke von Wassily Kandinsky, Auguste Renoir, Alexej von Jawlensky, André Derain, Max Liebermann, Emil Nolde oder Ernst Ludwig Kirchner sind ab diesem Freitag im Osthaus Museum in Hagen zu sehen.