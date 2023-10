Geldautomat in Rehlingen-Siersburg gesprengt

Mehr zum Thema

Getränkemarkt in Dirmstein steht in Flammen In Dirmstein im Landkreis Bad Dürkheim hat am Freitagmorgen ein Getränkemarkt gebrannt. Nach Angaben eines Polizeisprechers war das Feuer um kurz vor 5.00 Uhr morgens gemeldet worden. Die Flammen hätten das komplette Gebäude erfasst, auch rund drei Stunden später war das Feuer noch nicht gelöscht. Zur Brandursache und Schadenshöhe könnten noch keine Angaben gemacht werden, sagte der Sprecher. Dirmstein gehört zur Verbandsgemeinde Leiningerland.