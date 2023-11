Geldautomat in Köln gesprengt: Gebäude stark beschädigt

Mehr zum Thema

A3 nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen gesperrt Nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A3 in Höhe Aegidienberg (Bad Honnef) ist die Autobahn in Richtung Oberhausen seit dem frühen Mittwochmorgen gesperrt. Derzeit staue sich der Verkehr, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen ist zunächst ein einzelnes Auto am Morgen auf der Strecke verunglückt. In der Folge fuhren ein weiterer Wagen und ein Lastwagen in die Unfallstelle. Die Polizei vermutet derzeit, dass mehrere Personen leicht verletzt wurden. Zu weiteren Details und zur genauen Unfallursache wurden noch keine Angaben gemacht.