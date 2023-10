Geldautomat in Hohberger Lebensmittelmarkt gesprengt

Ein Geldautomat ist am Donnerstagmorgen in Hohberg (Ortenaukreis) gesprengt worden. Die Täter flüchteten laut Polizei in einem dunklen, hochmotorisierten Wagen vom Tatort, einem Lebensmittelmarkt im Gemeindeteil Niederschopfheim. Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber nach den Tätern. Wie hoch der entstandene Schaden ist und wie viel Bargeld gestohlen wurde, war zunächst noch nicht klar.