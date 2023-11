Geldautomat in Felsberg gesprengt: Täter flüchten unerkannt

Im nordhessischen Felsberg haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag einen Geldautomaten gesprengt. Wie ein Polizeisprecher sagte, beobachteten Zeugen, wie nach der Sprengung zwei Personen mit einer Tasche aus der Bankfiliale liefen, zu einem dritten Täter ins Auto stiegen und flüchteten. Dabei sollen sie über die Bundesstraße 253 in Richtung des Felsberger Stadtteils Rhünda davongefahren sein. Nach ihnen wird gefahndet. Der Geldautomat sei in einem Glasbau untergebracht gewesen, der durch die Sprengung stark beschädigt worden sei, sagte der Sprecher. Vermutlich hätten die Täter Geld erbeutet, nach der Tat seien Geldscheine in dem Gebäude gefunden worden.