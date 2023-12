Geldautomat in Beckingen gesprengt - Täter flüchten

Mehr zum Thema

Es bleibt winterlich im Saarland und in Rheinland-Pfalz Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich weiterhin auf nasskaltes und winterliches Wetter einstellen. Am Freitag soll es stark bewölkt bis bedeckt bleiben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In der Pfalz gibt es demnach voraussichtlich leichte Schneefälle. Die Höchsttemperaturen im gesamten Gebiet erreichen im Tagesverlauf minus zwei bis plus zwei Grad.