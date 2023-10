Geldautomat gesprengt: Erheblicher Sachschaden

Mehr zum Thema

Basketball: Duell Bonn gegen Holon ohne Zuschauer Wegen der Eskalation im Nahostkonflikt wird das Gruppenspiel in der Basketball Champions League zwischen Titelverteidiger Telekom Baskets Bonn und dem israelischen Club Hapoel Holon ohne Zuschauer stattfinden. Wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte, wurde diese Entscheidung in enger Absprache zwischen dem Verein und der Polizei Bonn getroffen. Zuvor hatte die Basketball Champions League (BCL) aufgrund der aktuellen Lage das erste Gruppen-Heimspiel der Bonner vom 18. Oktober auf den 1. November verlegt.