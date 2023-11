Geld vom Bund für Instandsetzung von Goethes Wohnhaus

Mehr zum Thema

Eisenbahnausrüster Funkwerk baut Fertigung aus Der Thüringer Eisenbahnausrüster Funkwerk hat in seinen Standort in Kölleda investiert. Knapp zehn Millionen Euro seien geflossen, sagte Kerstin Schreiber, Vorstandsmitglied der Funkwerk AG, am Donnerstag. Erweitert worden sei die Fertigung von Zugfunktechnik sowie Informationssysteme für Reisende auf den Bahnhöfen. Zudem sei ein Verwaltungsgebäude entstanden.