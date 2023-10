Geld für Künstler: Mindestvergütung und Ausstellungshonorar

Mehr zum Thema

Zerstückelte Leiche gefunden: Zweiter Verdächtiger in Haft Nach dem Fund einer zerstückelten Leiche in einer Wohnung in Greifswald im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns ist auch gegen einen zweiten Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Dabei handele es sich um einen 28-Jährigen, der sich am Wochenende nach kurzer Flucht gestellt hatte, sagte eine Polizeisprecherin am Montag der dpa. Er sei am Montag in Haft gekommen. Zuvor war bereits ein 27-Jähriger in Haft genommen worden, der am mutmaßlichen Tatort festgenommen worden war.