Gelbe Karte für Darmstadt-Coach: Lieberknecht verärgert

Notfallübung zu Flugzeugkollision: Airport probt Ernstfall An Flughäfen wird regelmäßig geübt, damit in Ernstfall die Abläufe stimmen. Am Köln/Bonner Flughafen, dem zweitgrößten in NRW, ist es am Samstag soweit. Eingesetzt werden auch Blaulicht und Martinshorn. Vorsorglich hat der Airport auf diese Übung hingewiesen.