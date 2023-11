Geländewagen kracht durch Schaufensterscheibe

Mehr zum Thema

Faeser: Bei Demo in Essen wurde rote Linie überschritten Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat die Zustände bei der Protestdemonstration in Essen am vergangenen Freitag unerträglich genannt. Was wir da sehen mussten, ist mit unserem Verständnis von Demokratie, mit unserer Vorstellung des friedlichen Zusammenlebens in unserer demokratischen Gesellschaft nicht vereinbar, sagte Faeser am Montag der Deutschen Presse-Agentur.