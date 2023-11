Geisterfahrerin gefährdete Verkehr auf der A20

Eine 27 Jahre alte Frau hat für einen Polizeieinsatz auf der A20 gesorgt. Die Frau sei zwischen der Abfahrt Geschendorf und dem Rastplatz Kronberg (beide Kreis Segeberg) einem 36 Jahre alten Autofahrer aus Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern auf seiner Fahrspur entgegen gekommen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Nur durch eine Vollbremsung habe der 36-Jährige am Dienstag einen Zusammenstoß verhindern können. Bei der Vollbremsung habe sich sein Auto um die eigene Achse gedreht und sei auf der Standspur zum Stehen gekommen, sagte ein Polizeisprecher.

Die Polizei stoppte die 27-Jährige schließlich in Stockelsdorf im Kreis Ostholstein. Nach Aussagen von Zeugen soll die Frau zuvor auf der Autobahn gewendet haben und in Schrittgeschwindigkeit auf der Autobahn gefahren sein, sagte ein Polizeisprecher.

Die Frau muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Außerdem werde die zuständige Führerscheinstelle überprüfen, ob die Frau zum Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr geeignet ist.