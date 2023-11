Geiselnehmer nutzt Mietwagen für Fahrt aufs Rollfeld

Mehr zum Thema

Hamburger Flughafen kündigt bauliche Maßnahmen an Nach dem glimpflichen Ende der Geiselnahme am Hamburger Flughafen bleiben viele Fragen zum Thema Sicherheit. Der Täter hatte die Absperrungen mit seinem Auto durchbrochen und war bis aufs Flugfeld vorgedrungen. Der Flughafen kündigt nun Maßnahmen an.

Geiselnehmer am Hamburger Flughafen festgenommen Nach dem glücklichen Ende der Geiselnahme am Hamburger Flughafen hat die Polizei den Tatverdächtigen am Sonntagnachmittag festgenommen. Der Mann hat mit seiner Tochter das Auto verlassen, ist auf Einsatzkräfte zugegangen, in dem Moment ist der Zugriff geglückt, sagte Polizeisprecherin Sandra Levgrün. Das Kind sei nun sicher und scheine auch unverletzt zu sein.