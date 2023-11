Geiselnehmer auf Hamburger Airport weiterhin bewaffnet

Mehr zum Thema

Wegen Geiselnahme: Passagiere verbringen Nacht im Hotel Wegen der Geiselnahme auf dem Hamburger Flughafen haben zahlreiche Passagiere die Nacht in einem Hotel verbracht. Wir haben hier im Endeffekt 250 Leute untergebracht, sagte Frank Kohlstädt, Leiter der DRK-Station am Flughafen, am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Rund 200 Menschen hätten zudem noch Hotelzimmer bekommen. Im Moment ist das Hauptproblem, dass sie nicht genau wissen, wie es weitergeht. Die Menschen seien eher aufgeregt gewesen als psychisch belastet.