Geiselnahme: Mutter will so schnell wie möglich zu Tochter

Die Mutter des Mädchens, das am Hamburger Flughafen vom Vater als Geisel genommen wurde, möchte so schnell wie möglich zu ihrer Tochter. Die Mutter möchte natürlich so schnell es geht zu ihrem Kind, sagte der Leiter des Kriseninterventionsteams des DRK Hamburg, Malte Stüben, der Deutschen Presse-Agentur am Sonntagmittag. Die Mutter stehe in direktem Kontakt mit dem DRK und befinde sich auch am Airport.

Wegen der noch laufenden Geiselnahme könne ein direkter Kontakt derzeit nicht gewährleistet werden. Das heißt, wir halten die Situation gemeinsam mit der Mutter aus und gucken, was die Mutter jetzt braucht, um das für sie einigermaßen erträglich zu machen, sagte Stüben. Das könnten ganz banale Dinge wie Essen und Trinken sein, aber auch Gespräche mit einer Psychologin.

Es sei auch eine Kinderärztin da, die sich um das vierjährige Mädchen kümmern soll, wenn die Geiselnahme beendet sei. Der 35 Jahre alte bewaffnete Vater des Kindes war nach einem Sorgerechtsstreit am Samstagabend mit dem Mädchen in einem Auto durch Absperrungen am Flughafen gebrochen und auf das Vorfeld gefahren. Dort sitzen Vater und Kind seit nunmehr rund 16 Stunden im Wagen.