Geibert neuer Vorsitzender der Jungen Union Thüringen

Die Junge Union Thüringen hat einen neuen Vorsitzenden. Bei der Wahl während einer Landeskonferenz in Bad Tabarz setzte sich am Samstag Lennart Geibert aus Weimar durch, wie ein Sprecher der CDU-Nachwuchsorganisation mitteilte. Geibert erhielt demnach 45 Stimmen von 88 Delegierten. Er gehörte dem JU-Landesvorstand bereits an und war zuletzt einer von drei stellvertretenden Landesvorsitzenden. Auf seine Mitbewerberin Lilly Krahner aus dem Saale-Holzland-Kreis seien 43 Stimmen entfallen. Der bisherige Vorsitzende Cornelius Golombiewski war den Angaben zufolge nicht wieder angetreten.