Smartphones sollten bei Raumtemperatur geladen werden und auch wenn Sie unterwegs sind, sollten Sie ihr Handy aktuell vor den kalten Temperaturen schützen, denn die kosten ordentlich Akku-Laufzeit.

Wer sein Smartphone also beim Bummeln in der Stadt immer wieder raus holen muss, sollte es in der Zwischenzeit in der warmen Jackentasche tragen oder es dauerhaft mit einer Hülle schützen.

