Gehobener Frachter soll in Schwimmplattform eindocken

Niedersachsen geht Partnerschaft mit ukrainischer Region ein Niedersachsen geht eine Partnerschaft mit der ukrainischen Region Mykolajiw ein. Der Partnerschaftsvertrag soll kommende Woche Montag unterzeichnet werden, wie die Staatskanzlei in Hannover am Dienstag mitteilte. Vor Kriegsbeginn lebten in der Region demnach rund 1,1 Millionen Menschen, davon knapp eine halbe Million in der gleichnamigen Hauptstadt.