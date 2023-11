„Gehalt in Deutschland“ nennt sich der Kanal auf Tiktok, Instagram oder Youtube, der gerade für ordentlich Gesprächsstoff sorgt.

Arbeitnehmer und Beamte laden ihre Entgeltabrechnungen hoch. Nur der Name bleibt anonym, sonst wird so offen nie alles gezeigt: Grundgehalt, Nettogehalt, Überstunden, Zuschläge. Was verdient Deutschland wirklich?

