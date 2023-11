Was steht auf dem Gehaltszettel?

Viele Lokführerinnen und Lokführer sind jedoch nicht bei der GDL organisiert, sondern Mitglieder der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Sie hat eigene Tarifverträge mit der Deutschen Bahn ausgehandelt, die unter anderem die Möglichkeit vorsehen, zugunsten von mehr Freizeit auf mehr Gehalt zu verzichten – auch dies macht die Gehälter des Fahrpersonals weniger vergleichbar. Welcher Tarifvertrag in welchem Teil des weit verzweigten Konzerns gilt, hängt davon ab, welche Mitglieder jeweils die Mehrheit stellen.

Ergänzt wird das System in beiden Fällen durch ein Konstrukt aus Dutzenden Zuschlägen, die der Beruf des Lokführers bzw. der Lokführerin mit sich bringt. Die Züge rollen an 365 Tagen 24 Stunden durchs Land, dementsprechend gibt es – wie auch in anderen Branchen – zum Beispiel mehr Geld für Sonntags- oder Nachtarbeit, Bereitschaften oder Verpflegungsmehraufwand. Aber auch durch bestimmte Qualifikationen erhöht sich das Gehalt der Lokführerinnen und Lokführer, von besonderen Fremdsprachenkenntnissen bis hin zu Lehrtätigkeiten. Hinzu kommen noch Zusatzleistungen wie Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen oder Freifahrten mit der Deutschen Bahn.

Unterm Strich verspricht die Deutsche Bahn ihrem Fahrpersonal ein Gehalt zwischen 45.000 und 56.000 Euro im Jahr, also rechnerisch rund 3700 bis 4450 Euro im Monat. Das Unternehmen nennt ein Durchschnittsgehalt von 4200 Euro.