Gegenverkehr übersehen: Autofahrer bei Unfall verletzt

Mehr zum Thema

Tarifvertrag für studentische Hilfskräfte gefordert Vor den geplanten Arbeitsniederlegungen an den sächsischen Hochschulen im Rahmen der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder sind erneut Rufe nach besseren Bedingungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte laut geworden. Studentische Beschäftigte werden vom Land bezahlt, dennoch haben sie in Sachsen keinen Tarifvertrag, erklärte die Grüne Jugend Sachsen am Sonntag in einer Mitteilung. Dies stellt die größte Tariflücke im öffentlichen Dienst dar. Damit einher gehen prekäre Arbeitsbedingungen, wie Vergütung nach Mindestlohn und auf wenige Monate befristete Arbeitsverträge.

Zwei Graffitisprayer in Plauen auf frischer Tat ertappt Auf frischer Tat hat die Polizei zwei Graffitisprayer in Plauen (Vogtlandkreis) ertappt und gestellt. Die beiden Männer sollen am Samstagvormittag mehrere Gebäude und Verkehrsschilder mit Graffiti besprüht haben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Außerdem sollen sie Aufkleber angebracht und Müll herumgeworfen haben. Insgesamt 13 Häuser und zwei Garagen sollen betroffen sein. An der Stadtbahn waren es laut Polizei insgesamt 20 Sticker und fünf Graffitis.