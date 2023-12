Gegenstände mit NS-Symbolen auf Flohmarkt

Mehr zum Thema

„Schrottfrisierungen“ an Autos: Festnahmen im Ruhrgebiet Ein betrügerischer Autohändler aus Dortmund soll reihenweise manipulierte Unfallwagen aus den USA in Deutschland verkauft haben. Die Autos - oft mit Totalschaden - seien in Osteuropa aufbereitet worden, um sie dann mit manipuliertem, niedrigerem Kilometerstand und ohne Hinweis auf die Unfallschäden in Deutschland zu verkaufen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Dortmund. Die Ermittler sprachen von Schrottfrisierungen.