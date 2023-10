Gegendemo der linken Szene zum 3. Oktober in Hamburg

Mehr zum Thema

Wegen Bakterien Straußensalami zurückgerufen Die Straußenfarm Ostseeblick in Hohenfelde (Kreis Plön) hat eine Straußensalami (Neutral, Knoblauch u. Pfeffer) mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 10.12.2023 zurückgerufen. Dies teilte am Montag das Portal lebensmittelwarnung.de mit. Dem Rückruf des Herstellers zufolge wurde das Bakterium Listeria monocytogenes nachgewiesen. Dieses könne schwere Magen- und Darmerkrankungen sowie Symptome ähnlich einem grippalen Infekt auslösen.

Viel Andrang beim Bürgerfest zum Beginn der Einheitsfeier Ob im Bereich für Kinder und Familien, für Nachhaltigkeit oder Digitales - schon vor dem eigentlichen Tag der Deutschen Einheit lockt das Bürgerfest in Hamburg Menschenmassen an. Warum kommen sie? Und welche Stände und Attraktionen sind besonders beliebt?