Gegen Lauterbach: Apotheker sehen Pläne als „Mogelpackungen“

Lauterbach will Neueröffnungen von Apotheken in Regionen mit dünnem Netz erleichtern. Filialen sollen künftig nicht gezwungen sein, Notdienste voll anzubieten, ein Labor vorzuhalten oder Rezepturen anzufertigen. Es soll künftig auch kein Apotheker mehr vor Ort sein müssen, hatte Lauterbach im September vorgeschlagen.

Damit schaffe er eine Zwei-Klassen-Pharmazie, kritisierte Behrendt, der in Fehrbellin (Kreis Ostprignitz-Ruppin) eine Apotheke betreibt. Es gibt keine Gespräche auf Augenhöhe, der Ärger ist sehr groß.

Aus Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung und für höhere Honorare wollen Apotheker aus Ostdeutschland am 29. November auf die Straße gehen. Eine zentrale Kundgebung ist in Dresden geplant. Auch in Brandenburg werden an dem Tag Apotheken schließen und sich am Protest beteiligen. Zuvor hatte es in anderen Bundesländern bereits Aktionen gegeben.