Gegen Antisemitismus: Abgeordnete diskutieren Konsequenzen

Der israelische Botschafter Ron Prosor nimmt auf der Tribüne an der Plenarsitzung teil.

19. Oktober 2023 um 13:29 Uhr

Das Landesparlament diskutiert über Antisemitismus und den Schutz der jüdischen Menschen in Berlin. In der Frage, was zu tun ist, gehen die Ansichten zum Teil deutlich auseinander.