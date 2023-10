Gegen Antisemitims - Kiziltepe: Strategiewechsel falsch

Mehr zum Thema

Polizei löst verbotene Demonstration am Potsdamer Platz auf Die Berliner Polizei hat am Sonntag eine verbotene palästinensische Demonstration am Potsdamer Platz in Berlin-Mitte aufgelöst. Sie war von 14 bis 18 Uhr unter dem Titel Frieden im Nahen Osten angemeldet, am Samstag jedoch verboten worden. Es sind etwa 300 Menschen gekommen, die sich dennoch versammeln wollten, sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei am Sonntagabend.

Berlin setzt ein Zeichen gegen Antisemitismus Tausende von Menschen demonstrieren am Brandenburger Tor gegen Antisemitismus. Am Sonntagabend brennen Kerzen am Bebelplatz. Aber in Neukölln war es erneut nicht durchgehend friedlich.