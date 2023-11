Geflüchtetes Pferd galoppiert ohne Reiter durch Zülpich

Mehr zum Thema

Landwirt durch Schuss getötet Ein Landwirt ist in Blankenheim (Kreis Euskirchen) von einem Schuss getroffen und tödlich verletzt worden. Nach derzeitigem Stand gehe die Staatsanwaltschaft Aachen von einem tragischen Jagdunfall aus, sagte Oberstaatsanwältin Katja Schlenkermann-Pitts am Sonntag. Der ältere Mann habe am Freitag auf einem Traktor gesessen, als der Schuss fiel. Nun werde wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Weitere Angaben zu einem mutmaßlichen Schützen oder der Identität des Toten machte die Staatsanwältin zunächst nicht. Zuvor hatte der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet.

Adduktorenverletzung: Gladbach vorerst ohne Siebatcheu Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss vorerst auf Angreifer Jordan Siebatcheu verzichten. Der Angreifer zog sich am Samstag beim 3:3 (3:1) beim SC Freiburg eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zu. Das teilte die Borussia am Sonntag mit. Der in Frankreich aufgewachsene Amerikaner hatte in Freiburg das Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 erzielt und das 2:1 durch Alassane Plea vorbereitet. Siebatcheu war im Sommer auf Leihbasis von Union Berlin an den Niederrhein gewechselt.