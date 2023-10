Gefahrstoff in Klinik ausgetreten

Mehr zum Thema

Mord an Mutter: Elf Jahre Freiheitsstrafe für 21-Jährigen Wegen des heimtückischen Mordes an seiner Mutter ist ein 21-Jähriger vor dem Landgericht Hof zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren verurteilt worden. Zugleich ordnete eine Jugendkammer des Gerichts die Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus an, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag mitteilte.