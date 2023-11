Gefahr durch Hohlraum : Areal in Kurpark gesperrt

Mehr zum Thema

Polizisten attackiert: Anklage gegen 31-Jährigen Nach einem Armbrust-Angriff auf Polizisten hat die Staatsanwaltschaft Chemnitz Anklage gegen einen 31-Jährigen erhoben. Ihm wird unter anderem versuchter Totschlag in vier Fällen vorgeworfen. Vier Polizisten hatten im Mai mehrere Haftbefehle gegen ihn vollstrecken wollen. Der Mann habe aber nicht die Tür geöffnet und gerufen, man werde ihn nicht lebend aus der Wohnung holen können, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag zum Ergebnis der Ermittlungen mit. Als daraufhin Brandgeruch aus der Wohnung kam, öffneten die Polizisten die Tür mit Gewalt.