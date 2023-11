Gefährliche Chemikalien: Polizei findet toten 70-Jährigen

Mehr zum Thema

41 Jahre alter Mann verletzt ehemalige Lebensgefährtin Am Donnerstagmorgen hat ein 41 Jahre alter Mann seine ehemalige Lebensgefährtin in deren Wohnung in Oelsnitz/Erzgebirge angegriffen. Mit einem Gegenstand hatte der Mann der 42-Jährigen mehrere Verletzungen zugeführt, wie die Polizei Chemnitz am Freitag mitteilte. Der Mann war anschließend geflüchtet, die Frau hatte selbst die Rettungskräfte alarmiert. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, und ihre Verletzungen wurden operiert.

Agentur für Sprunginnovation bekommt mehr Freiheiten Auf der Suche nach Erfindungen soll die in Leipzig ansässige Bundesagentur für Sprunginnovationen (Sprind) in Zukunft mehr Möglichkeiten bekommen. Dafür stimmte der Bundestag am Freitag dem Sprind-Freiheitsgesetz zu. Das Gesetz sieht eine Flexibilisierung der Finanzierungsinstrumente und der haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen vor, damit die Agentur ihre Aufgabe effizienter und agiler wahrnehmen kann. Derzeit müssen für ausgewählte Sprind-Projekte Tochterfirmen gegründet werden, die der Bund dann mit Darlehen unterstützt.