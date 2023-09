Dieser Tierpfleger muss für einen kurzen Moment um sein Leben gebangt haben!

In einem südchinesischen Zoo in Changsha greift ein Nilpferd plötzlich einen Zoomitarbeiter an. Die Besucher schreien auf – dann rennt das Tier erneut mit geöffnetem Maul auf den Pfleger zu. Im Video sehen Sie, wie es zu der Hippo-Attacke kam.